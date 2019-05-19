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فن

انتهاء تصوير البرنسيسة بيسة لـ مى عز الدين.. وطارق الشناوي: العمل متواضع لهذا السبب

الأحد 19/مايو/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
انتهى المخرج أكرم فريد من تصوير جميع مشاهد "البرنسيسة بيسة"، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة مى عز الدين ، بوسى، أمير المصرى، وعضو مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

من جانبه قال الناقد طارق الشناوى، لـ صدى البلد، إن مخرج العمل مسؤول عن تواضع العمل الكوميدى بسبب سوء تقديره، مضيفا: "لا يمكن لأحد أن ينكر أن انفعالات مي عز الدين الحركية بها مبالغة ولكن هذا ليس خطأها بقدر ما هو خطأ مخرج العمل من وجهة نظري".

المسلسل يعرض يوميا على شاشة الحياة ولم يلاقى نجاحا كبيرا كما اعتادت مسلسلات مى عز الدين خلال الأعوام الماضية.

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