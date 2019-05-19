بحضور أبو العينين وكرم جبر وإلهام أبو الفتح وأحمد موسى ومحسن صلاح وأحمد صبري وعمرو الخياط وشخصيات عامة وإعلامية .. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي

رجل الأعمال محمد أبو العينين يشارك أعضاء شبكة قنوات وموقع صدى البلد حفل إفطارهم

كرم جبر وأحمد موسى يشاركان فى حفل إفطار صدى البلد

إلهام أبو الفتح و محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون يشهدان حفل إفطار صدى البلد

أحمد صبرى يشهد حفل إفطار صدى البلد

عمرو الخياط يشارك فى حفل إفطار صدى

فى جو سادته البهجة والألفة، نظمت شبكة قنوات وموقع صدى البلد برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، حفل إفطارها السنوي للعاملين بشبكة القنوات والموقع الإخباري، والذى حرص رجل الأعمال محمد أبو العينين على مشاركتهم فى حفل الإفطار.شهد حفل الإفطار حضورا مكثفا من عدد من الشخصيات العامة والإعلامية وعلى رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح المشرف العام على شبكة قنوات وموقع صدى البلد، ، والإعلامى الكبير أحمد موسى، الكاتب الصحفى احمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقولون العرب، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين والكاتب الصحفى عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم .كما حضر حفل الإفطار الإعلامى الرياضى الكبير أحمد شوبير، والكاتب الصحفى حمدى رزق، الكاتب الصحفى احمد باشا رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ،الكاتب الصحفى محمد البهنساوى رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، الفنانة ليلى عز العرب، الإعلامية سالي حماد وياسمين فهمي، معتز البطاوى المدير الإدارى لشبكة قنوات صدى البلد، محمد مبروك مدير الإدارة المالية لشبكة قنوات صدى البلد، حسام السنهورى المستشار القانونى لشبكة صدى البلد، مدحت عادل مدير الإنتاج بقناة صدى البلد، أحمد مجدى مذيع بقناة صدى البلد، رشا مجدي مذيعة بقناة صدى البلد، لاميس سلامة مذيعة بقناة صدى البلد، الاعلامية دينا رامز، تامر الجمال مدير الديكور بقناة صدى البلد، وليد كمال مدير الاضاءة بالقناة ، محمد يونس مدير الإخراج بالقناة، وأعضاء نقابة الصحفيين حماد الرمحى ومحمود كامل، ومذيعى برنامج انبوكس ، بالإضافة إلى كوكبة من الإعلاميين والصحفيين .