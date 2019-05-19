15 ألفا و531 طالبا يؤدون امتحانات الأول الثانوي اليوم في بني سويف

يؤدي اليوم الأحد، 15 ألفا 531 طالبا وطالبة ببني سويف امتحان الصف الأول الثانوي في 75 لجنة تضم 83 مدرسة على مستوى مراكز وإدارات المحافظة السبع.



كان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف قد عقد وقت سابق اجتماعًا لمراجعة استعدادات المحافظة لامتحانات الصف الأول الثانوي بنظامه الجديد، وذلك بحضور مسئولى الأجهزة والقطاعات المعنية من التربية والتعليم، والأمن والكهرباء والاتصالات، ومديري إدارات: الاتصال السياسي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والبوابة الإلكترونية بديوان عام المحافظة.



وناقش المحافظ الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام الإلكتروني عن طريق التابلت،،مؤكدًا على ضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة لسير عملية الامتحان دون حدوث ما يعكر الصفو،وموجها وكيل الوزارة بالمراجعة التامة مع الجهات المعنية من الكهرباء والاتصالات للتأكد من جاهزية المدارس،وربطها بالشبكة الإلكترونية، وتأمين توفير التيار الكهربائي دون انقطاع.



وخلال الاجتماع تم تكليف مسؤولى قطاع الكهرباء بعمل مراجعة للصيانات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المدارس التي تعقد بها لجان الامتحانات والبالغ عددها 75 مدرسة ، والتي تم تسليم مسؤولى الكهرباء بيان بأسمائها وأماكنها ، وبالنسبة للمدارس التي تعمل بنظام الـ "كارت سابق الدفع " فقد تم تكليف مسئولي القطاع بعمل مراجعة شاملة للشحنات المتاحة بالعدادات الكودية بحيث تكون " الشحنات" كافية لتغذية المدارس التي تعمل بهذا النظام والبالغ عددها 35 مدرسة ، مع التأكيد على عدم قطع الكهرباء حال نفاد شحنة العداد.



فيما استعرض مسئولو القطاعات المعنيون الترتيبات الخاصة بالامتحانات.



وأوضح محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم أن الامتحان سيتم عن طريق البث الداخلي بالمدارس،وتم بالفعل تسليم مديري المدارس التي ستعقد بها لجان الامتحانات فلاشات وتوفير السيرفر بتلك المدارس، بالإضافة إلى تدبير مولدات كهرباء تعمل بالكيروسين لتأمين الغرفة الخاصة بالريسيفر ومواجهة أية أعطال محتملة ، فضلًا عن التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين مقار لجان الامتحانات بالمدارس المذكورة والتعامل مع أية مواقف طارئة.



ومن جانبه أوضح مسئول الشركة المصرية للاتصالات أنه تم تأمين الأجهزة تجنبًا لعدم انقطاع النت ، حيث تم إعداد وتجهيز 3 فرق للمتابعة : فرقة لشمال المحافظة وأخرى لبني سويف وشرق النيل، وفرقة للجنوب ،بينما تم تجهيز فرق عمل بسياراتها للتدخل حال حدوث أية مواقف طارئة.

