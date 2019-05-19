بعد توقيع 22 دولة.. اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تدخل حيز التنفيذ خلال أيام.. صور

اختتمت الدورة التدريبية القانونية الثانية التى نظمها مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي للقانونيين عن تسوية المنازعات التجارية ونزاعات الاستثمار، تمهيدا لتنفيذ اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولى.



وصرحت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد، بأنه من توصيات الدورة إنشاء آلية أفريقية إقليمية تابعة للاتحاد الإفريقى لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ودراسة التجارب الأخرى المماثلة في هذا المجال.



وأضافت المستشار القانوني للاتحاد أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الشهر بعد توقيع ٢٢ دولة على الاتفاقية، لافتة إلى أن مفوضية الاتحاد الأفريقي قامت بتشكيل لجنة فنية لتقييم استعدادات الدول التي تقدمت لاستضافة مقر الجهاز التنفيذي والإداري لإتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.



وأشارت إلى أن مصر وغانا و اسواتيني ضمن الدول التى تقدمت بطلب استضافة المقر التنفيذي للاتفاقية .



وكان مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بالتعاون مع مؤسسات الامم المتحدة بادر بإقامةً الدورة التدريبية الثانيةً بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ولمدة أربعة أيام في القاهرة حول وسائل تسوية المنازعات، وذلك من خلال التعريف وتسليط الضوء بهذه الوسيلة ودورها، وزيادة الوعي وبناء القدرات حول هذه الآلية ل 35 شابا ومشاركا ممثل عن حكومات الدول الأعضاء.



وحاضر في الدورة السفيرة نميرة نجم والبروفسير دكتور مابينجي مكان أستاذ القانون الدولي في جامعة جنيف ، وايساتو ديوب المستشارة القانونيةً بمركز أكسيد للتحكيم في المنازعات الدوليةً بواشطن ، والدكتور محمد صلاح عبد الوهاب رئيس قسم القانون الدولي الخاص وأستاذ التحكيم الدولي بكلية الحقوق، جامعة القاهرة،وليو تاميرو من منظمة أونكتاد، والدكتور محمد حافظ محمد عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، والمستشار مصطفى البهبيتي، واليزابيث تويرك من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عبر الفيديو كونفرس مباشرة من نيويورك .