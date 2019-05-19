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أخبار البلد

سفير مصر لدى غانا: التبادل الثقافي والفني محفز لجهود التنمية المُستدامة

الأحد 19/مايو/2019 - 04:17 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود نوفل
استقبل السفير عمـاد حنـا، سفير مصر في غانا، رئيس وأعضاء فرقة "شيبري" الغانية للفنون التراثية الذين شاركوا في "المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية" في دورته السابعة بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل 2019.

أعرب أعضاء الفرقة الموسيقية عن سعادتهم بالمشاركة للمرة الثانية في فعاليات هذا المحفل الفني المُتفرد الذي عُقد هذا العام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، والذي دُعيت إليه نُخبةً مُختارة من الفرق الموسيقية المُتميزة بدول العالم.

كما أثنوا على شعار المهرجان الذي سعى لأن يُقرِن قَرع الطبول بالسلام في عالمٍ طالما اقترنت فيه الطبول بالحرب، وهو ما يعكس ثقافة السلام في مصر، ودور مصر المحوري في إرساء وترسيخ مبادئ الاستقرار والتعايش السلمي بين الشعوب، وتوظيفها الفن للتأكيد على هذه القيمة.

وأشار أعضاء الفريق الفني في هذا السياق إلى ما استشعروه عبرَ متابعتهم لجهود مصر في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي من اهتمامٍ كبير بتعزيز الروابط الأفريقية ومخاطبة شواغل أبناء القارة عبر استضافة مؤتمرات للشباب وإتاحة منصاتٍ للحوار وفتح السبيل للتعريف بالفنون الأفريقية والانفتاح عليها، بما تُمثله من جسر مثالي للتواصل بين الشعوب.

من جانبه، أعربَ السفير عماد حنا عن سعادته بمُشاركة غانا في هذا المحفل الفني المُتميز، الأمر الذي يُساهم في تعريف الشعب المصري بثقافات منطقة غرب أفريقيا بشكلٍ عام والثقافة الغانية بشكلٍ خاص، كما يعكس خصوصية العلاقات المصرية الغانية التي يُمكن البناء عليها لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، إذ تمثل الثقافة منصة مواتية للانطلاق إلى آفاق أرحب، خاصةً في وجود ذلك الإرث التاريخي والأخوي الذي طالما ربط بين مصر وغانا منذ عقود.

وشدد السفير المصري على أهمية العمل على تكثيف التبادل الثقافي والفني بين البلدين، بما يحمله من لغةٍ مُشتركة وقيم نبيلة تُسهم في التقريب بين الشعوب، وما يُمثله من مُحفز لجهود التنمية المُستدامة.

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