قبل نهائي دوري الأبطال.. نجم WWE: محمد صلاح مصدر إلهامي

قال نجم WWE المصارع مصطفى علي، إن محمد صلاح يلهمه، معبرا عن إعجابه بالنجم المصري وجناح ليفربول الإنجليزي.



وبحسب موقع "جيف مي سبورت" فإن المصارع الدولي المسلم في WWE أثنى على محمد صلاح معبرا عن إعجابه بتحطيم نجم ليفربول للحواجز.



وعلق المصارع على مقطع محمد صلاح وابنته مكة قائلا إنه أثار إعجابه وأن كسر الحواجز أمر رائع.



وأضاف علي، أنه يتشابه مع صلاح في جوانب معينة لا سيما الديانة، مؤكدا أن صلاح مصدر إلهام له، موضحا أنه ليس من مشجعي كرة القدم لكنه يفكر فيما يقوم به هذا الرجل الرائع.



وأمام محمد صلاح مباراة مصيرية في نهائي دوري الأبطال الذي يشارك فيه للمرة الثانية على التوالي، ضد توتنهام الانجليزي في أول يونيو المقبل.