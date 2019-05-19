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منوعات

أنجبته من أم بديلة.. كيم كارداشيان تختار لمولودها الرابع اسم عربي

الأحد 19/مايو/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
محمد علي
كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، أنها سمت مولودها الجديد باسم عربي هو "سالم ويست"، وهو طفلها الرابع الذي وضعته أم بديلة الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

ونشرت كارداشيان في تغريدة لمتابعيها على تويتر الذين يبلغ عددهم 60 مليون شخص صورة لمولودها سالم ويست.

ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاغو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا، وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات.

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