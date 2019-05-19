ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمرو دياب فى كواليس مسلسل زى الشمس لـ دينا الشربينى

الأحد 19/مايو/2019 - 08:06 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
حرص المطرب عمرو دياب على زيارة أسرة مسلسل زى الشمس للمخرج سامح عبد العزيز الذى يعرض حصريا على شاشة mbc مصر، ويحقق نسب مشاهدة كبيرة وردود أفعال نقدية وجماهيرية لافتة.

ويعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.

وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وتشتبه نور في كل من حولها.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
عمرو دياب فى كواليس مسلسل زى الشمس لـ دينا الشربينى

ترشيحاتنا

امتحانات أولى ثانوي .. 5 نصائح من المسئولين للطلاب قبل الامتحان بساعات

يضحي بنفسه ووقته.. 10 حقائق لا تعرفها عن برج العقرب

بحضور أبو العينين وكرم جبر وشخصيات عامة وإعلامية.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي

طريقة عمل الزند الضاني لـ عزومات رمضان

تصل إلى فقدان الوعي.. أعراض انتبهى لها إذا ظهرت على طفلك أثناء الصيام

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمم أفريقيا .. شاهد آخر التطورات في استاد القاهرة استعدادا للكان

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور