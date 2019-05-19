عمرو دياب فى كواليس مسلسل زى الشمس لـ دينا الشربينى

حرص المطرب عمرو دياب على زيارة أسرة مسلسل زى الشمس للمخرج سامح عبد العزيز الذى يعرض حصريا على شاشة mbc مصر، ويحقق نسب مشاهدة كبيرة وردود أفعال نقدية وجماهيرية لافتة.



ويعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.



وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وتشتبه نور في كل من حولها.



ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.