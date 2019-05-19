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فن

زلزال الحلقة 13.. محمد حربي يتوعد ماجد المصرى

الأحد 19/مايو/2019 - 06:27 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل زلزال، وفاة شقيقة خليل كتخا الذى يقدمه "ماجد المصري" كما تم الإفراج عن محمد حربي "زلزال"، بعد موافقة خليل بناء على طلب ابنته أمل "هنادي مهنى".

وتطورت الأحداث ليقرر زلزال الذهاب لتعزية خليل كتخا، ويهدد كل منهما الآخر، وفى النهاية يفاجئ زلزال بأن صديقه حسيب "محمد الدقاق" باع محتويات محله، بألف جنيه، على وعد ردها بعد عام واحد.

المسلسل تدور أحداثه حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .

زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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