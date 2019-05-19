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محافظات

انتهاء أعمال رصف وتخطيط الثلاثيني و23 يوليو بحي المناخ بـ بورسعيد

الأحد 19/مايو/2019 - 05:59 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلن الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، عن انتهاء أعمال رصف وتخطيط شارع الثلاثيني، سعد زغلول، بدءا من تلاقيه مع شارع ٢٣ يوليو حتى تقاطعه مع شارع الأمين.

قال رئيس حى المناخ في تصريحات خاصة إنه تابع بناء علي توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بامتداد شارع سعد زغلول، وتمت أعمال الرصف بالشارع وأعمال التخطيط.

وأشار بكرى إلى أن هذه الأعمال تمت ضمن خطة التوسعات التي تتم بالعديد من الشوارع بنطاق الحى والتى تمت بشوارع الأمين و٢٣ يوليو والشوارع الجانبية المؤدية الي ش عاطف السادات بجوار كلية التربية النوعية من ٢٣ يوليو والشارع المؤدي إلى قسم المناخ من شارع سعد زغلول.

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