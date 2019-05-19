ولد الغلابة الحلقة 13.. أحمد السقا في ورطة.. وحرمان مي عمر من الميراث

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الـ 13 من مسلسل "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا، ضمن الموسم الرمضاني، وشهدت العديد من الأحداث المثيرة.



وخلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل ولد الغلابة، يقوم عيد بإخبار عيسى الغانم (أحمد السقا)، وفرح (مي عمر)، بأن شقيقه عبدالقادر، صارحه بكل شئ، وأنهما هما المرتكبان الأساسيان لجريمة قتل ضاحي الكيال (محمد ممدوح)، وعزت (هادي الجيار)، ويساوم فرح بضرورة إحضار نصف نصيبها في ميراث عزت أولًا وإلا سيقوم عبدالقادر بتغيير أقواله في النيابة، والاعتراف بالحقيقة، فيضع عيسى في ورطة.



يتفق عبد القادر مع شقيقه عيد بأن يسرع في الحصول على نصف نصيب فرح في الميراث، وبعدها سيقوم بكشف الحقيقة للنيابة وتوريط فرح وعيسى في القضية، في الوقت الذي تقوم فيه صفية (إنجي المقدم) بإخبار أرملة عزت (سلوى عثمان)، بأن ضرتها فرح وعيسى هما المستفيدان من قتل عزت.



وتختتم أحداث الحلقة، بأن يحضر المحامي لتوزيع تركة عزت إلى ورثته، وفقًا للوصية، فيخبرهم جميعًا أن المتوفى قسم التركة بنفسه على الورثة قبل الوفاة، وأن زوجته الثانية فرح ليس لها أي ميراث.



مسلسل "ولد الغلابة" يستعرض حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى "عيسى" - أحمد السقا، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي- محمد ممدوح تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.



ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.