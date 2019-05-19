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منوعات

تمطر سكر ببطء.. أغرب كوب قهوة في العالم يأتي من الصين

الأحد 19/مايو/2019 - 08:21 ص
صدى البلد
محمد علي
كشف موقع أوديتي سنترال، عن أغرب أنواع القهوة تسمى "سويت ليتل رين"، ففنجان واحد منها، يأتي في كوب عملاق وفوقه سحابة قطنية تقطر عليه السكر شيئًا فشيئا.

ويأتي الفضل في اختراع قهوة سويت ليتل رين إلى ميلور كوفي، وهي سلسلة مقاهي صينية يقع مقرها في شنغهاي، والتي حصلت على شعبية كبيرة مؤخرًا بسبب هذا الاختراع.

وفكرة القهوة الغريبة في إن البخار الذي يرتفع من القهوة الساخنة يتسبب في تذويب القطن السكري، وبالتالي تمطر سكر ببطء على الكوب في شكل قطرات حلوة.

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