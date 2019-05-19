كوكايين داخل المدرسة.. الشرطة الأمريكية تستجوب طفلا عمره 5 سنوات بتهمة تهريب مخدرات

ذكرت شبكة فوكس نيوز، أن شرطة ولاية فيلادلفيا الأمريكية تحقق في واقعة قيام صبي يبلغ من العمر 5 سنوات باحضار حقيبة تحتوي على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين إلى مدرسته، من أجل إخفائها.



وأخبر الطفل أحد المدرسين في مركز سانت سيبريان للأطفال بأن الشخص، الذي سلمه الحقيبة، طلب منه أن يضعها في مكان آمن.



وبعد إخبار المعلم، طلب من الطفل أن يريه الحقيبة، فلما رآها علم أن بها مخدرات وأبلغ مديره الذي استدعى بدوره الشرطة، التي استجوبت الطفل ابن الخمس سنوات لمعرفة أي تفاصيل عن المهربين.



ولا يعلم إلى الآن السبب الذي من أجله ترك المهرب الحقيبة مع الطفل.