حدث بالفعل.. مزارعون يحرقون محاصيلهم لسبب يفوق التصور

واقعة غريبة حدثت في إيطاليا أقدم فيها المزارعون على حرق محاصيلهم الزراعية بأنفسهم، لأمر تجاوز كل التوقعات، وفق ما ذكرت صحيفة إكسبريس.



وأحرق المزارعون مزارع العنب الخاصة بهم في شمال إيطاليا، بسبب ذعرهم من البرد الشديد، بعدما انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بشكل غير متوقع.



وقال المزارعون، إن حرق مزارع كانت الحل الوحيد لإنقاذهم وعائلاتهم وباقي آراضيهم من التجمد، ويبدو أن الحريق كان أفضل خيار لهم، بعد تدني درجات الحرارة بشكل قد يؤدي إلى الوفاة.



ووصلت درجات الحرارة إلى 9 تحت الصفر، وهذا لم يجعل أمام المزارعين أي خيار سوى حرق مزارعهم.