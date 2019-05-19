مكافأة كبيرة لمن يستطيع حل لغز رسالة قديمة

ذكرت صحيفة ميرور، إنه تم الإعلان في الصحف الفرنسية عن مكافأة كبيرة لمن يستطيع حل لغز وشفرات رسالة قديمة منذ أكثر من 200 سنة.



وفي قرية صغيرة في منطقة بريتاني الفرنسية، تم الإعلان عن جائزة بــألفي يورو لكل من يمكنه فك رموز نقوش رسالة عمرها 230 عامًا محفورة في لوح صخري.



ويحتوي اللوح الصخري على 20 سطرًا مكتوب بلغة غريبة لم يتمكن أي شخص من تفسيرها حتى الآن، بالإضافة إلى وجود رسوم منحوتة لسفينة ذات أشرعة ودفة وقلب.



وحاول المختصون فك رموز الرسالة المجهولة لكنهم لم يتمكنوا من الوصول لتفسير منطقي، الأمر الذي استدعى إطلاق مسابقة لتفسير الرسالة.

