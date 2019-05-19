مباراة الزمالك ونهضة البركان .. جروس يشيد بتطبيق تقنية الفيديو في نهائي الكونفدرالية

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مباراة نهضة بركان اليوم ستكون قوية ومهمة، متمنيا تقديم مباراة جيدة تليق بالفريقين، مشيرا إلى أن الزمالك يعرف الأجواء جيدا في المغرب والاستعدادات كانت قوية، وثقتي كبيرة في اللاعبين.



مباراة الزمالك ونهضة البركان .. وأضاف جروس سنركز فيها علي الجانب الذهني والنفسي مشددا على أن الفريق سيخوض مباراتين ونركز أيضا على الجانب التكتيكي من اجل تحقيق نتيجة ايجابية.



وعن تقنية الفار " الفيديو" التي سيتم استخدامها في المباراة فقد أكد جروس أنها شيء جيد ومفيد في النهائى القاري.



ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.