ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع وإصابة 27 شخصا في حادثين بصحراوي أطفيح

الأحد 19/مايو/2019 - 04:52 ص
مصرع 9 وإصابة 18
مصرع 9 وإصابة 18 في حادثين بصحراوي أطفيح
حوادث
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون في حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مدير قطاع شرق الجيزة من الخدمات الأمنية بالطريق الصحراوي بلاغا بوقوع حادثين منفصلين ووجود حالات وفاة ومصابين.

أسفر الحادث الأول عن مصرع 6 وإصابة 8 آخرين، فيما أسفر الثاني عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء انقلاب سيارتين "ميكروباص".

ترشيحاتنا

لا أصدق نفسي .. شاهد فرحة الفائزة بجائزة مسابقة "اسم من مصر" مع جورج قرداحي

هتتفرج في البيت.. التفاصيل الكاملة لمشاهدة أمم أفريقيا عبر تايم سبورت

صاحبها أوهم السكان بأنه مسلم.. بيع أول صورة للكعبة بسعر خيالي.. صور

تحطم طائرة في هندوراس ومقتل 5 أشخاص.. صورة

موعد أذان المغرب اليوم الـ14 من شهر رمضان 2019

مصرع وإصابة 27 شخصا في حادثين بصحراوي أطفيح

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور