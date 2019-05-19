مصرع وإصابة 27 شخصا في حادثين بصحراوي أطفيح

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون في حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.



تلقى مدير قطاع شرق الجيزة من الخدمات الأمنية بالطريق الصحراوي بلاغا بوقوع حادثين منفصلين ووجود حالات وفاة ومصابين.



أسفر الحادث الأول عن مصرع 6 وإصابة 8 آخرين، فيما أسفر الثاني عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء انقلاب سيارتين "ميكروباص".