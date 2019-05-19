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رياضة

بعد إنجاز الثلاثية التاريخية .. جوارديولا يعد بظهور مختلف لـ مانشستر سيتي

الأحد 19/مايو/2019 - 05:12 ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
ريهام بكير
مانشستر سيتي يكتب تاريخ جديد في الكرة الإنجليزية تحت قيادة بيب جوارديولا، بعد أن حقق ثلاثية الموسم بالتتويج بألقاب الدوري، والكأس وكأس الرابطة ليصبح أول فريق يحصد الثلاثية في موسم واحد.

ونجح مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق الثلاثية المحلية التاريخية بعد فوزه في نهائي كأس إنجلترا على واتفورد بنتيجة 6-0 على ملعب ويمبلي في لندن مساء السبت.

وفي اعتراف مثير للجدل قال جوارديولا ، أن الفوز بالثلاثية المحلية أصعب من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن كأس الاتحاد الإنجليزي جعل فريقه ينهي الموسم بشكل مثالي.

ونقلت شبكة سكاي نيوز تصريحات المدرب الاسباني ، حيث قال كان نهائيا لا يصدق بالنسبة لنا وأنهينا عاما لا يصدق ، أهنئ كافة العاملين في النادي خاصة اللاعبين لأنهم كانوا السبب الرئيسي لفوزنا بهذه الألقاب.

وبرغم من انجاز السيتي مع مدربه ، إلا ان الإخفاق الواضح هو عدم بلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا ثانية وهو ما سيؤرق المدرب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكنه أكد هو وكافة لاعبي فريقه أنهم سيعودون في غاية القوة في أغسطس المقبل عندما ينطلق الموسم الجديد.

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