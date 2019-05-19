أنفاق عند انقطاع الكهرباء.. قوة تبريد مذهلة تغذي الحرم المكي على مدار الساعة.. فيديو

نشرت فضائية "العربية"، تقريرا مصورا يبرز قوة التبريد والكهرباء التي تغذي الحرم المكي على مدار الساعة، وأسرار تلك القوة.



ورد بالتقرير أنه في مبنى الحرم المكي المكون من 8 طوابق والمشيد على مساحة 15 ألف متر مربع، تدار عملية تبريد المسجد الحرام بطاقة تصل إلى نحو 160 ألف طن تبريد.



وتغذي أيضا 32 مبردًا بقدرة 5000 طن تبريد للمبرد الواحد، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 16 مولدًا، وقدرة 88 ميجا فولت أمبير.



كما يعزز مبنى مولدات الحرم المكي لإمداد المكان بالطاقة الكهربائية، وفي حال انقطاعها من شركة الكهرباء، تدار العملية بنجاح لنقل التيار من المحطة للحرم مباشرة من خلال أنفاق تحت الأرض.