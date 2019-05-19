ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجبير ردا على تعرض السعودية لناشط فلسطيني: والله أنا ما عمري سمعت عنه

الأحد 19/مايو/2019 - 06:26 ص
عادل الجبير وزير
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية
رويترز
نفى عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن تكون السلطات السعودية تشكل أي تهديد للناشط الفلسطيني البارز في مجال حقوق الإنسان إياد البغدادي الذي قال إن أجهزة الأمن النرويجية حذرته من تهديد السعودية له.

وقال الجبير للصحفيين "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي .. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي انه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق".

" قد يكون ادعاؤه هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".

واشتهر البغدادي خلال الانتفاضات العربية في 2011 وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يعيش في أوسلو منذ 2015.

وقال إنه في 25 أبريل نقلته أجهزة الأمن النرويجية إلى مكان آمن وأبلغته باحتمال وجود خطر عليه.

ترشيحاتنا

امتحانات أولى ثانوي .. 5 نصائح من المسئولين للطلاب قبل الامتحان بساعات

إيحاءات جنسية وألفاظ سوقية.. 166 مخالفة في مسلسل هوجان

لا أحب الكذب.. شيرين تكشف عن اسمها الحقيقي على الهواء

40 مليون وحدة سكنية.. حقيقة زيادة أسعار الضرائب العقارية.. فيديو

3 أشخاص لا ترد دعوتهم .. تعرف عليهم

بدء تسليم 384 شقة ضمن دار مصر في دمياط الجديدة.. اليوم

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور