الجبير ردا على تعرض السعودية لناشط فلسطيني: والله أنا ما عمري سمعت عنه

نفى عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن تكون السلطات السعودية تشكل أي تهديد للناشط الفلسطيني البارز في مجال حقوق الإنسان إياد البغدادي الذي قال إن أجهزة الأمن النرويجية حذرته من تهديد السعودية له.



وقال الجبير للصحفيين "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي .. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي انه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق".



" قد يكون ادعاؤه هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".



واشتهر البغدادي خلال الانتفاضات العربية في 2011 وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يعيش في أوسلو منذ 2015.



وقال إنه في 25 أبريل نقلته أجهزة الأمن النرويجية إلى مكان آمن وأبلغته باحتمال وجود خطر عليه.

