يضحي بنفسه ووقته.. 10 حقائق لا تعرفها عن برج العقرب

رجل برج العقرب من أصعب الرجال التي يمكنك التعامل معهم، لذلك عليك أولا أن تعرف كل شىء عنه، وألا تكون ألقيت بنفسك فى نفق مظلم يجعلك تتخبطى فيه من كل اتجاه.



كشف موقع "بولد سكاى "الهندى الشهير عن صفات تميز برج العقرب، فهو دائم الضحك والصبر، ولكنه يتألم من الداخل، يظن كثيرا ان الدنيا لم تفتح له أبوابها ،ولكنة سريعا ما يقوم ويصبح اقوى مما سبق ليواجة صعوبات الحياة ،يضحى بنفسه ووقتة من اجل مساندة الآخرين، ولا يتردد لحظة، ولا يشعر بأن هذا يعوق مستقبله، بل بالعكس يصبح على يقين بأن الله عز وجل سوف يجازيه خير الجزاء مقابل إسعاد الآخرين.



ووفقا لما نشره الموقع، فإن هناك عددا من الصفات الأخرى التى لم تذكر قبل عن رجل العقرب، فهو صديق جيد ومخلص، قليل الكلام، لا يأمن ولا يثق فى كثير من الأشخاص، يود القيام بكل شىء، يضحى بوقته من أجل من يحبهم، لا ينام وقتا طويلا، لأنه يفكر كثيرًا ،لا يكتشف الحب إلا عندما يؤذيه حبيبه،العقرب قد يريدك، ولكنه بكل الأحوال لا يحتاجك ،العقرب يتخذ خطواته اعتمادًا على الحقائق لا الافتراضات السخيفة ،العقرب شخص صادق ومخلص جدا .