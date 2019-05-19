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مصارحة تدريجية.. القواعد الخمس الصحيحة للتعامل مع غيرة الأخوة

الأحد 19/مايو/2019 - 07:24 ص
القواعد الخمس الصحيحة
القواعد الخمس الصحيحة للتعامل مع غيرة الاخوة
أسماء عبد الحفيظ
تقع العديد من الأمهات فى حيرة نتيجة لغيرة الأخوة وخاصة مع قدوم طفل جديد على المنزل واعتناء الأم به، لذلك يقدم لك صدى البلد، مجموعة النصائح التالية، من خلال أميرة حبراير إستشارى علم النفس.

1-مصارحة الطفل تدريجيًا بأن عليه توقع قدوم أخ أو أخت صغيرة، حتى نهيئه نفسيًا و نجعله يستعد بكل مشاعره لمثل هذا الموقف حتى علينا أن نشركه في اختيار اسم المولود الجديد.

2-علينا أن نحدثه بشغف عن المميزات والمتعة التي سوف يجدها مع أخيه أو أخته مثلًا حين يلعبان و يمرحان معًا.

3-إذا شعر الطفل بعد كل هذا بالغيرة نحو شقيقه الصغير لا ينبغي أن نزيد من غيرته بالنهر والتهديد، ولا يجوز أيضًا أن نجعل غيرته محلًا للفكاهة أمام الآخرين لأنه من الخطر العبث بانفعالات الطفل.

4- يقوم الطفل بتقليد الرضيع كما أنه قد يفقد التحكم في البول أو البراز كالرضيع و كذلك قد يصر علي النوم بجانب أمه كما قد تتفاقم الغيرة فنجده يتكلم بطريقة طفولية أقل من عمره مع قدرته السابقة علي الكلام جيدًا.

5-الإكثار من المدح و الثناء للطفل الكبير و مواصلة الحديث عن مزاياه و سلوكياته خصوصًا أمام أفراد الأسرة والمحيطين.

أخيرًا علي الأبوين الحرص التام علي عدم التفرقة بين الأبناء لأنه من شأن هذه السلوكيات أن تقيم فجوات من الحقد و الكراهية بين الأشقاء قد تمتد الي سن النضج إذا لم نتعامل معهما بحكمة و صبر شديد.

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