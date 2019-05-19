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فن

قمر هادي الحلقة 13.. هاني سلامة يقلع عن تجارة المخدرات

الأحد 19/مايو/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
أحمد البهي
شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل قمر هادي، بطولة هاني سلامة العديد من الأحداث الدرامية المشوقة.

جمعت جلسه بين د. وليد - ايمن عزب - وهادي - هاني سلامة - كشف الأول للأخير عن أن ابنته فيروز تعاني من مرض نفسي بسبب معاملته لها ولوالدته، وهو ما جعله يشعر بالندم ويقرر التوقف عن تجارة المخدرات.

وكان لهذا القرار توابعه، حيث قرر بعض المتعاملين مع هادي في تجارة المخدرات تهديده في حال عدم تسليمه كمية جديدة منها، كما كشف الاحداث عن إتجاره في الآثار.

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