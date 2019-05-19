بهذه الحيلة العجيبة.. يمكنك خفض درجة حرارة جسمك فى نهار رمضان

يتعرض العديد من الأطفال إلى حدوث نزلات البرد فى هذه الأيام وأثناء الصيام فى نهار رمضان، لذلك نصحت الدكتورة هند مأمون استشارى الطب البديل، بحيلة عجيبة تساعد على خفض درجة حرارة الجسم فى نهار رمضان وبدون أدوية، ولا الحاجة لإفطار الشخص حال تفاقم الأعراض أو اشتداد نزلة البرد.



قدمت هند مأمون الخطوات وهى عبارة عن :نزع ملابس الطفل، وضع القليل من الخل المخفف بالماء على فوطة قطنية، والمسح بها على بطن الطفل وتحت إبطيه، ويمكنك استخدام كمادات مبللة بالخل المخفف بالماء ووضعها على جبين الطفل .



وأضافت أنه يمكن مسح أيدي وأرجل الطفل بالخل، مشيرة إلى أن الخل يعمل على خفض الحرارة، لأنه مثل الكحول لديه سرعة التبخر بالجو، ويقوم بسحب الحرارة تدريجيًا فتنخفض تلقائيًا.