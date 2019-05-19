ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

يحبه ويعتبره قدوته .. رسالة خاصة لـ محمد صلاح من الطفل سيف

الأحد 19/مايو/2019 - 07:45 ص
محمد صلاح والطفل
محمد صلاح والطفل سيف مع والده
ريهام بكير
أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قدوة للكثير من الشباب وحتى الأطفال في الشرق الأوسط بل وفي أوروبا أيضا.

بيحب محمد صلاح .. سيف طفل مصري من أطفال متلازمة داون، يعيش في دبي، يعشق محمد صلاح ويعتبره قدوته، ما جعل والده يكتب رسالة للفرعون المصري على صفحته من خلال تعليق، أن نجله يتمنى أن يراك ويسمع صوتك، وأن ذلك سيكون دفعة معنوية كبيرة له.

وكتب والد الطفل سيف رقم هاتفه لعل صلاح يرى رسالته ويهاتف الطفل الجميل سيف.

موضوعات متعلقة

ألا يتخلف أحد عن الركب.. شعار اليوم العالمي لمتلازمة داون هذا العام

متلازمة داون.. أعراض لا تغفليها تشير لإصابة طفلك.. اختبارات للكشف عن الإصابة أثناء الحمل.. وإليك العلاج المناسب

في يومها العالمي.. معلومات عن متلازمة داون

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم: المنطقة تشتعل.. السعودية تدعو لـ قمتين طارئتين وتتوعد قطر وإيران

تحميل امتحانات أولى ثانوي على الشبكات الداخلية للمدارس بدون إنترنت

من الإرهاب إلى نهب التراث.. أمير قطر يسرق ثروات سوريا والعراق واليمن.. فيديو

قبل نهائي دوري الأبطال.. نجم WWE: محمد صلاح مصدر إلهامي

مباراة الزمالك ونهضة البركان .. جروس يشيد بتطبيق تقنية الفيديو في نهائي الكونفدرالية

طريقة سهلة وسريعة لتجهيز الأرز المعمر للشيف عاطف علي

ads

هتتفرج في البيت.. التفاصيل الكاملة لمشاهدة أمم أفريقيا عبر تايم سبورت

أمم أفريقيا .. شاهد آخر التطورات في استاد القاهرة استعدادا للكان

نهائي الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك ونهضة بركان

نهائي الكونفدرالية .. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة نهضة بركان

يحبه ويعتبره قدوته .. رسالة خاصة لـ محمد صلاح من الطفل سيف

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

نهائي الكونفدرالية .. المهاجم المغربي يكشف الأسلحة البركانية للزمالك ..اعرف التفاصيل

مباراة الزمالك ونهضة البركان .. جروس يشيد بتطبيق تقنية الفيديو في نهائي الكونفدرالية

تامر عبد الحميد يكشف نقاط قوة وضعف نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك .. فيديو

بعد إنجاز الثلاثية التاريخية .. جوارديولا يعد بظهور مختلف لـ مانشستر سيتي

نهائي الكونفدرالية .. الزمالك يحلم بخطف لقب أفريقي من قلب بركان المغرب

تامر عبد الحميد: عدم مشاركة جنش أساسيًا مع المنتخب ظلم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمم أفريقيا .. شاهد آخر التطورات في استاد القاهرة استعدادا للكان

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور