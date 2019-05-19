يحبه ويعتبره قدوته .. رسالة خاصة لـ محمد صلاح من الطفل سيف

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قدوة للكثير من الشباب وحتى الأطفال في الشرق الأوسط بل وفي أوروبا أيضا.



بيحب محمد صلاح .. سيف طفل مصري من أطفال متلازمة داون، يعيش في دبي، يعشق محمد صلاح ويعتبره قدوته، ما جعل والده يكتب رسالة للفرعون المصري على صفحته من خلال تعليق، أن نجله يتمنى أن يراك ويسمع صوتك، وأن ذلك سيكون دفعة معنوية كبيرة له.



وكتب والد الطفل سيف رقم هاتفه لعل صلاح يرى رسالته ويهاتف الطفل الجميل سيف.