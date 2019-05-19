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محافظات

رفع 300 طن قمامة ومخلفات مباني في حملة مكبرة بقويسنا.. صور

الأحد 19/مايو/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
محمد امين
شن مجلس مدينة قويسنا، تحت إشراف اللواء أشرف موافي رئيس مجلس المدينة، حملة نظافة مكبرة بقرية ميت بره التابعة لمجلس المدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة تجمعات القمامة حيث تم رفع بؤرة المحاجر وعملية المياه كما تم تنظيف منطقة أولاد الجز من تجمعات القمامة بها، حيث تم رفع 300 طن قمامة ومخلفات مباني.

وأكد اللواء موافي، استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي للمحافظة على الشكل الجمالي للمدينة.
رفع 300 طن قمامة ومخلفات مباني في حملة مكبرة بقويسنا.. صور
رفع 300 طن قمامة ومخلفات مباني في حملة مكبرة بقويسنا.. صور
رفع 300 طن قمامة ومخلفات مباني في حملة مكبرة بقويسنا.. صور
رفع 300 طن قمامة ومخلفات مباني في حملة مكبرة بقويسنا.. صور

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