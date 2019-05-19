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حوادث

ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية بسلاح أبيض وبنج موضعي لسرقتها بطوخ

الأحد 19/مايو/2019 - 09:38 ص
ضبط مدرسة
ضبط مدرسة
إبراهيم الهوارى
تمكّن ضباط مباحث مركز طوخ، بمساعدة الأهالى من ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضوعى وتهديد العاملة بالصيدلية لسرقتها.

تلقى المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا من الأهالي بقيام إحدى السيدات بالدخول لإحدى الصيدليات بشارع مصرف الحصة – بندر طوخ – دائرة المركز وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضعي وتهديد العاملة بالصيدلية. 

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين قيام المدعوة  "م م م" 39 سنة مدرسة رياض أطفال بالدخول لصيدلية الـ يحيى بشارع مصرف الحصة – بندر طوخ– دائرة المركز وبحوزتها سكين وبنج موضعي (بخاخة) وقيامها بتهديد عاملة الصيدلية دعاء ب ا " 23 سنة عاملة وشروعها في سرقة نقود من داخل الصيدلية إلا أن الأخيرة قامت بالصراخ. 

وعلى أثر ذلك تجمع الأهالي وقاموا بالإمساك بالمتهمة وبسؤال شهود الواقعة قرروا مضمون ما أسفر عنه الفحص وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة واستكمال الفحص وتطوير مناقشة المتهمة المضبوطة وتولت النيابة التحقيق.

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