ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية بسلاح أبيض وبنج موضعي لسرقتها بطوخ

تمكّن ضباط مباحث مركز طوخ، بمساعدة الأهالى من ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضوعى وتهديد العاملة بالصيدلية لسرقتها.





تلقى المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا من الأهالي بقيام إحدى السيدات بالدخول لإحدى الصيدليات بشارع مصرف الحصة – بندر طوخ – دائرة المركز وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" وبنج موضعي وتهديد العاملة بالصيدلية.





وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين قيام المدعوة "م م م" 39 سنة مدرسة رياض أطفال بالدخول لصيدلية الـ يحيى بشارع مصرف الحصة – بندر طوخ– دائرة المركز وبحوزتها سكين وبنج موضعي (بخاخة) وقيامها بتهديد عاملة الصيدلية دعاء ب ا " 23 سنة عاملة وشروعها في سرقة نقود من داخل الصيدلية إلا أن الأخيرة قامت بالصراخ.



