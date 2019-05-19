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محافظات

ضبط 27 مخبزاً مخالفاً في حملة تموينية مكبرة بالبحيرة.. صور

الأحد 19/مايو/2019 - 09:53 ص
ضبط 27 مخبز مدعم
ضبط 27 مخبز مدعم مخالف بحملة تموينية مكبرة بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملاتها للرقابة على الأسواق والمخابز للتصدى لتجار الكسب غير المشروع ومهربى السلع المدعمة، وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل الوزارة وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى. 

وأسفرت الحملة، عن ضبط 27 مخبزاً مدعماً مخالفاً فى شبراخيت وايتاى البارود وكوم حمادة، حيث قام أصحابها بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم إعلان مواعيد العمل فى شهر رمضان، وتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم تمهيدا للاتجار به فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة للقوانين .
ضبط 27 مخبزاً مخالفاً في حملة تموينية مكبرة بالبحيرة.. صور
ضبط 27 مخبزاً مخالفاً في حملة تموينية مكبرة بالبحيرة.. صور
ضبط 27 مخبزاً مخالفاً في حملة تموينية مكبرة بالبحيرة.. صور
ضبط 27 مخبزاً مخالفاً في حملة تموينية مكبرة بالبحيرة.. صور
ضبط 27 مخبزاً مخالفاً في حملة تموينية مكبرة بالبحيرة.. صور
ضبط 27 مخبزاً مخالفاً في حملة تموينية مكبرة بالبحيرة.. صور
ضبط 27 مخبزاً مخالفاً في حملة تموينية مكبرة بالبحيرة.. صور

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