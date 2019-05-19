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محافظات

تفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بـ تموين دمياط

الأحد 19/مايو/2019 - 09:52 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
قال سمير صادق مدير عام التموين بدمياط، إن المديرية فعلت الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات لمتابعة السلع التموينية وبالفعل يتم الاستجابة للشكاوى بعد التأكد من صحتها.

وأضاف أن هناك لجان تفتيشية تابعة للمديرية بالتنسيق مع الطب البيطري والشئون الصحية ومباحث التموين لضبط الاسواق، وإحكام الرقابة على المعروض من السلع الرمضانية ودعم مراكز السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بجميع السلع الأساسية ،كما تم تعديل مواعيد عمل المخابز بما يتناسب وشهر الصيام وكذلك زيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة.

وأشار الى تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتوفير الخبز فى الأوقات المناسبة وتشغيل بعض المخابز الفترة الصباحية لتلبية احتياجات المسيحين وتكثيف الرقابة على المخابز فى فترات التشغيل للتأكد من إنتاج كامل الحصة بالمواصفات والأوزان القانونية.

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