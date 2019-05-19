عيد ميلاد ابن الحاج متولي.. تعرف على سن مصطفى شعبان ومؤهله الدراسي

يصادف اليوم 19 مايو، عيد ميلاد مصطفى شعبان الذي يكمل عامه الـ48، وصاحب المشوار الطويل في الدراما المصرية، نجح خلاله في تقديم أدوار مختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.



ورغم موهبته التمثيلية، إلا أن مصطفى شعبان لم يدرس التمثيل فهو خريج كلية الإعلام قسم علاقات عامة، وظهر لأول مرة على شاشة السينما في دور صغير لا يتعدى 8 مشاهد مع المخرج "زكي فطين عبد الوهاب" في فيلم "رومانتيكا" 1996.



وشارك مصطفى شعبان، في مسلسل "عائلة الحاج متولي" مع الفنان الراحل "نور الشريف" الذي قدمه للجمهور من خلال دور سعيد، الذي وضعه على أول طريق النجومية.



أما حياته الشخصية، يتكتم مصطفى شعبان على تفاصيلها بشكل كبير ولم تظهر زوجته من قبل في وسائل الإعلام، ولم ينشر أي صورة تجمعهما.