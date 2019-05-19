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تعليم

603 طلاب يؤدون امتحان الصف الأول الثانوي الإلكتروني بجنوب سيناء

الأحد 19/مايو/2019 - 11:19 ص
امتحان الصف الأول
امتحان الصف الأول الثانوي الالكتروني بجنوب سيناء
ايمن محمد
بدأ منذ قليل ٦٠٤ طلاب وطالبات، في أداء الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوى على مستوى جميع المدارس الثانوية بجنوب سيناء.

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن امتحانات الصف الأول بدأت على مستوى جميع الإدارات الثمانية ( رأس سدر -أبوزنيمة -أبورديس - كاترين -طور سيناء -شرم الشيخ -دهب -نويبع ) لمديرية التربية والتعليم بعدد لجان (17) مدرسة حكومية وخاصة وبإجمالي(603 ) إضافة لعدد ( 40) طالبا وطالبة منازل.

وأضاف عقل أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع على مدار اليوم الامتحانات بالمحافظة بالإضافة للإدارات التعليمية أيضا، مشيرا إلى أن المديرية استعدت بالإجراءات المعدة للامتحان من جاهزية الشبكات وتدريب المعلمين والطلاب للدخول على الشبكة إضافة لغرفة العمليات بالمحافظة والوزارة اللتين على تواصل دائم مع غرفة عمليات المديرية برئاسة وكيل الوزارة وكيل المديرية ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير بالمديرية و مديري الإدارات التعليمية.

واضاف عقل أن الأمور تسير وفق الخطة المعدة لها وأن المديرية تتحسب مع الوزارة لكل السيناريوهات وأن كل طالب في هذا النظام حقه محفوظ ولن يضار أبدا مؤكدا أن هذا النظام الجديد يعد بداية حقيقية ونوعية في أساليب التقييم الحديثة ووفق المعايير الدولية.

ونوه محمود السعيد مدير التعليم الثانوي إلى أن طلاب المدارس الثانوية الحكومية سيدخلون الامتحان الفترة الصباحية أما الفترة المسائية فتخصص للمدارس الخاصة.

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