نشاط مكثف للرئيس السيسى.. تضامن مصر مع المملكة.. انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى.. تعظيم أصول الوقف.. أبرز ما تناولته صحافة القاهرة الصادرة صباح اليوم

* نشاط مكثف ولقاءات مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى

* مصر تتضامن مع السعودية وترفض محاولات النيل من استقرار المملكة والخليج

* الرئيس يوجه بضرورة انجاز عدد من المشروعات وتعظيم أصول الوقف





تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم عددا من الموضوعات الهامة، كان فى مقدمتها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلال لقائه سفير المملكة فى القاهرة أسامه بن أحمد نقلى، تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية، ورفضها محاولات النيل من أمن واستقرار المملكة والخليج عامة.



أبرزت الصحف أيضا توجيه الرئيس السيسي، الحكومة بالعمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة وطبقا لمعايير الجودة التي تم التعاقد عليها لتكون تلك المشروعات بمثابة قيمة مضافة لعملية التنمية، وكذلك توجيهه باضطلاع وزارة الأوقاف بتعظيم برامج التأهيل المتخصصة للأئمة لاسيما في التفاعل مع وسائل الإعلام إلى جانب التوسع في مجال الترجمة والنشر.



سلطت الصحف الضوء على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على اعتماد 5ر17 مليار جنيه لمشروع التأمين الصحي الشامل للعام المالي (2019 – 2020)، وذلك لتطبيقه في 4 محافظات تالية لمحافظة بورسعيد، التي يطبق فيها النظام الجديد أول يوليو المقبل.



ركزت الصحف - كذلك - على تشديدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاهتمام برفع أكوام القمامة ومخلفات البناء من الشوارع والإشغالات بمختلف أنواعها، وأشارت إلى انطلاق الامتحانات الرسمية الأولى لطلاب أولى ثانوي اليوم حيث يخوض 650 ألف طالب امتحانات نهاية العام في اللغة العربية في 2200 مدرسة.



اقتصاديا، أبرزت الصحف تهنئة محافظ البنك المركزي طارق عامر، مصر بانتهاء برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي المصري بنجاح كبير في الوقت الذي انتهت فيه المراجعة الخامسة من جانب الصندوق لبرنامج الإصلاح بالتوصل إلى صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 2 مليار دولار.





عربيا، تابعت الصحف آخر تطورات الأوضاع في الشأن السوداني، حيث أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن المفاوضات مع قوى (الحرية والتغيير) تستأنف اليوم بعد تعليق استمر 3 أيام بسبب المتاريس الإضافية التي أقامها المحتجون في شوارع الخرطوم.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع نشاط الرئيس السيسي المكثف أمس، حيث استقبل السفير أسامة بن أحمد نقلى سفير السعودية بالقاهرة، كما عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.



ونقلت صحيفة (الأهرام) عن الرئيس السيسي تأكيده - لسفير السعودية - تضامن مصر مع السعودية (حكومة وشعبا) في التصدي لجميع المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجه عام، وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد - خلال لقائه مع السفير السعودي - على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة جميع التهديدات التي تستهدف الأمن القومى العربي والاستقرار الإقليمي.

وفي نشاط رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار، حيث وجه الرئيس الحكومة باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة قيمة مضافة لعملية التنمية في مصر، وعلى نحو يسهم في توفير خدمات متميزة للمواطنين.





وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي طلب أن يراعي تشغيل المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا في قطاع الطرق والمحاور بعد الانتهاء من توفير كافة الخدمات المطلوبة للتشغيل، والتأكد من اكتمال مختلف الجوانب لضمان تقديم أفضل الخدمات في مجال تسهيل انتقال المواطنين والمركبات وتوفير الأمن والسلامة لهم.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجاري تشييدها خاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين، المنصورة، ورشيد، وكذلك المدن الجديدة الأخرى الجاري تنفيذها في صعيد مصر، فضلًا عن إجمالي مشروعات الطرق والمحاور والكباري، وكذلك مشروعات إنشاء محطات لمعالجة المياه بمحافظات الوجه القبلي.



وفي لقاء ثان مع أعضاء بالحكومة، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واستعرض الاجتماع جهود الوزارة في مجال الدعوة والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، خاصة فيما يتصل بنشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفقه بناء الدول وبناء الشخصية الوطنية.



وذكرت الصحيفة أن الرئيس وجه بالمزيد من الدراسة مع الخبراء والمتخصصين في إطار الضوابط الشرعية والقانونية، وذلك لتعظيم أصول الوقف وعائداته الاستثمارية لصالح الموقوف عليهم، وتقديرًا لمن أوقفوا مالهم لخدمة المجتمع، وبما يعود بالنفع على المستحقين الحقيقيين للمساعدة وفق شروط الواقفين.



كما وجه الرئيس السيسي باضطلاع وزارة الأوقاف بتعظيم برامج التأهيل المتخصصة للأئمة، لاسيما في التفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب التوسع في مجال الترجمة والنشر، وطلب الرئيس - كذلك - تطوير مشروع صكوك الأضاحي لتحقيق الاستفادة القصوى منه وتوظيفه بالصورة المثلى، مع مراعاة الحفاظ على سلامة البيئة والعناية بتوفير كل وسائل الحفظ السليم والأمان الكامل للمشروع.



برلمانيا، أبرزت صحيفة (الأخبار) موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على اعتماد 5ر17 مليار جنيه لمشروع التأمين الصحي الشامل للعام المالي (2019 - 2020)، وذلك لتطبيقه في 4 محافظات تالية لمحافظة بورسعيد التي سيطبق فيها النظام الجديد أول يوليو المقبل.



واوردت صحيفة (الأخبار) تهنئة محافظ البنك المركزي طارق عامر، بانتهاء برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي المصري بنجاح كبير، في الوقت الذي انتهت فيه المراجعة الخامسة من جانب الصندوق لبرنامج الإصلاح بالتوصل إلى صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 2 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي - على جانب آخر - انتهى من مشروع قانون البنوك الجديد تمهيدا لعرضه على مجلس النواب قبل نهاية الشهر الحالي عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.

