في عيد زواجهما.. حب ومشاجرات وطفل في أول سنة لـ هاري وميجان

بفستان أبيض بسيط خطف قلوب الفتيات وإطلالة ملكية راقية، تزوجت ميجان ميركل دوقة ساسكس الأمير هاري منذ عام في نفس اليوم 19 مايو، لتمر سنة على زواجهما حملت الكثير من الأحداث داخل القصر الملكي، إلا أن حبهما كان علاجًا لأي أزمة يتعرضان لها.



يحتفل الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل اليوم بعيد زواجهما الأول، والذي كان الحدث الأبرز عالميًا في عام 2018، ليصبح للثنائي قاعدة جماهيرية أكبر خاصة بعد كل صورة تنتشر لهما ويحبها متابعينهما لما فيها من حب ودفء ورومانسية.



أحداث كثيرة وقعت خلال العام الأول من زواج ميجان وهاري، فبعد زواجهما بـ4 أشهر ، أعلن القصر الملكي حمل ميجان في أكتوبر 2018، وتحديدًا يوم زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث.



بدأت ميجان في الظهور برفقة هاري في لقطات رومانسية خاصة مع انتفاخ بطنها يومًا بعد يوم، ليكونا نموذجًا للحب بين الأزواج، واحتلت صورهم مواقع التواصل الإجتماعي.



مشادات داخل القصر الملكي وقعت بين ميجان وطاقم عملها الذين يساعدونها في القصر، وفقًا للأنباء التي ترددت في تلك الفترة، حيث قالت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن ميجان ميركل صعبة في التعامل مع الموظفين في القصر الملكي، وهذا ما دفع مساعدتها الخاصة لتقديم استقالتها بعد 6 أشهر من العمل معها.



مشادات أخرى أعلنت عنها وسائل الإعلام، بين ميجان ونظيرتها كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، فانتشرت أنباء حول وقوع اختلافات كبيرة بين الدوقتين، وتدخل الملكة إليزابيث في الأمر.



وبعد فترة وجيزة من هذه الأنباء، قرر الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل الاستقلال لحياتهما الخاصة استعدادًا لتربية طفلهما الأول بعيدًا عن القصر، وبالفعل انتقلا إلى منزل ريفي يبعد 32 كم عن كينسنغتون ويتكون من 10 غرف نوم.



وبعد الانتقال بدأت تهدأ الأمور، ويهتم هاري وميجان باقتراب الولادة، حيث قررت ميجان أن تكون ولادتها مختلفة، ولم تلد في جناح ليندو الملكي الشهير الذي اعتادت نساء العائلة الملكية البريطانية أن تلد فيه، وخلال شهور الحمل لم يتم الإفصاح تمامًا عن جنس المولود، باعتبارها قاعدة ملكية.



وفي الأسبوع الأول شهر مايو 2019، ولدت ميجان ميركل طفلها الأول أرشي، بعد أن تأخرت ولادتها أسبوع كامل، وبعد يومين ظهرت برفقة هاري يحمل طفله لالتقاط صور الولادة في وسائل الإعلام، ولم تظهر ميجان من وقتها وحتى الآن.

