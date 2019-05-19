هل تجوز الفدية بدلا من قضاء ما فات من رمضان؟.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أفطر في شهر رمضان يومًا لعذر ما لا بد من تعويض هذا اليوم.



وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من أفطر في شهر رمضان لعذر من مرض يرجى شفاؤه أو حيض أو نفاس أو حمل أو ولادة أو سفر لا بد من تعويض هذه الأيام بصيامها بعد انتهاء شهر رمضان وانتهاء العذر.



وأشارت الى أن من أفطر فى رمضان بعذر ثم انقضى ذلك العذر ويريد أن يخرج فدية فقط عن هذه الأيام فيكون غير صحيح، بل يجب عليه القضاء.



