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منوعات

فقدت أكثر 209 كيلو من وزنها.. هندية تسجل رقما قياسيا للوصول للرشاقة

الأحد 19/مايو/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
أحمد شريف
احتفت سيدة آسيوية بعد دخولها موسوعة ليمكا للأرقام بالهند، بفقدان أكثر من 209 كيلوجرامات، من وزنها الضخم الذي كانت تعاني منه في السابق.

وكانت أميتاب راجاني، 42 سنة، من غرب الهند، تزن 299 قبل أن يبدأ تحولها المذهل في عام 2015، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأفادت الصحيفة بأن أميتاب تزن الآن 85 كيلو فقط، بعد أن كانت أثقل امرأة آسيوية خضعت لعملية جراحية لفقدان الوزن بنجاح.

ويجري الآن عملية تسجيل إنجاز أميتاب في سجلات ليمكا للأرقام في الهند.

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