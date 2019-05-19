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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات كلية التجارة بقنا

الأحد 19/مايو/2019 - 11:18 ص
رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات كلية التجارة بقنا
يوسف رجب
تفقد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، لجان امتحانات كلية التجارة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019 والتي بدأت اليوم، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة، على توفير كافة سبل الراحة للطلاب وإعلان جداول الامتحانات وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات بالكلية واستفسر من الطلاب على أسئلة الامتحانات وتوافقها مع المقررات الدراسية.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة، إلى أن رئيس الجامعة تابع اللجان الخاصة بالكلية وطالب بتوفير كافة الرعاية لهم وأدى طلاب الفرقة الثانية في الفترة الصباحية والبالغ عددهم 3133 طالب وطالبة مادة رياضيات الاستثمار لشعب الانتظام والانتساب واللغة الانجليزية ويؤدى الامتحان خلال الفترة المسائية طلاب الفرقة الرابعة بالكلية والبالغ عددهم 1990 طالب وطالبة، حيث يؤدى طلاب شعبة المحاسبة مادة منشآت مالية وطلاب شعبة الاقتصاد مادة قضايا اقتصادية معاصرة ويؤدى طلاب شعبة إدارة الأعمال مادة ادارة استراتيجية.

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