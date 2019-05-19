بث مباشر.. مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة برشلونة وإيبار، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع عصرًا، على ملعب "البلدي إبوروا"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".



وتوج البارسا بلقب الليجا، للمرة الثانية على التوالي، والـ26 في تاريخه، حيث يتصدر الترتيب برصيد 86 نقطة، فيما يحتل إيبار المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة.



وشهدت قائمة البلوجرانا، غياب كل من لويس سواريز وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبلي وآرثر ميلو وكيفن برنس بواتينج.



وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

سيليسين - ألبا - لينجليت - أومتيتي - بيكيه - توديبو - سيميدو - روبرتو - واجي - بوسكيتس - راكيتيتش - فيدال - بويج - آلينيا - كارليس بيريز - ميسي - مالكوم - أبل رويز.



ويستعد برشلونة جيدًا لمواجهة فالنسيا، يوم السبت 25 مايو الجاري، على ملعب "بينيتو فيامارين"، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.











