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فن

مسلسل بركة الحلقة 13 .. عمرو سعد يدفن والده في مسقط رأسه.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل بركة، كثيرا من الأحداث الحزينة حيث قام بركة "عمرو سعد" بدفن والده فى مسقط رأسه وقام بتلقى العزاء الخاص به.

كما شهدت أيضا ذهاب رجال العصابة لبركة وقام بتعزيته، كما قام بركة بتتبع قاتل والده فى السجن واستطاع أن يصل له لكى يعرف كيف قتل والده.

مسلسل "بركة" من بطولة "عمرو سعد، وهالة صدقي، ورياض الخولي، وهنادي مهنا، ومحمد لطفي، وكمال أبو رية، وإنعام سالوسة، وإسلام جمال، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورامى غيط، ومحمد أبو داوود، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، وفتوح أحمد، وصبري عبد المنعم، ومصطفى درويش، وجوليا الشواشي، وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي".

https://www.youtube.com/watch?v=HI3li1X5aEQ

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