نتيجة لتعقب البؤر الإجرامية.. سقوط تاجري مخدرات بباب الشعرية

نجح رجال أمن القاهرة، فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.



وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة، قد تمكنوا من ضبط ( عاطل - سن 26 - ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية - سبق اتهامه فى عدد 12 قضية آخرهم قضية مخدرات - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 4 قضايا " سلاح ، تبديد ، شيك " ) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزتهم ( عدد 250 قرص مخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول) .



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.



كما تم ضبط ( عاطل - سن 53 - مقيم بدائرة قسم شرطه منشأة ناصر ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر .. وبحوزته ( عدد 180 قرص مخدر، عدد 3 زجاجات لعقار الريفوتريل المخدر ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.