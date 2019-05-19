التابلت لا يستجيب.. الامتحانات الورقية بدلاً من الإلكترونية بالوادي الجديد

لجأ طلاب الصف الأول الثانوي بالوادي الجديد للامتحانات الورقية، لعدم استجابة التابلت ووقوع السيرفرات.
وعقد الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا مباشرًا عبر أثير الإنترنت من خلال برنامج "سكايب" وقوفًا على الوضع النهائي للساعات الأخيرة قبل الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية ، ومدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومديري الإدارات النوعية المنوطة، للوقوف علي أي مشكلة تواجه الطلاب أثناء امتحانات التابلت والعمل علي حلها بشكل فوري.