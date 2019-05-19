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حوادث

ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بشبرا الخيمة

الأحد 19/مايو/2019 - 11:16 ص
سجن
سجن
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة قبل قيامهم بترويجهم على عملائهم، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط "محمد ع م" وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام و"قاصد ك ف" عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 75 جراما ومبلغ 365 جنيها وهاتف محمول.

كما تم ضبط "حازم غ ع" وشهرته "مصطفى الحلاق" وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 70 جراما و(100) قرص مخدر ومبلغ 160 جنيها وهاتف محمول و"حسني م ا" وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 170 جنيها وهاتف محمول و"سيد ع ع" عاطل والسابق اتهامه في (12) قضية (سلاح ابيض – مشاجرة مخدرات) محكوم عليه في 4 أحكام حبس (تبديد – ضرب ) وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 195 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

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