بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الإيطالي

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة يوفنتوس نظيره أتلانتا، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإيطالي.



ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز رغم التتويج بالدوري، حيث يرغب اللاعبين في إنهاء الموسم على ملعبهم بشكل جيد، بينما يطمح أتلانتا في خطف الثلاث نقاط، من أجل إنهاء المسابقة في المربع الذهبي، وحصد مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.



وستكون هذه المباراة هي الأخيرة للمدرب ماسيمليانو أليجري مع البيانكونيري على ملعب "يوفنتوس آرينا"، بعد إعلان النادي الإيطالي رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.



ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 89 نقطة، بينما يحتل أتلانتا المركز الرابع بـ 65 نقطة.



ويلتقي ايضًا اليوم في الجولة ذاتها إنتر ميلان مع نابولي، وكيفو فيرونا مع سامبدوريا، وبارما مع فيرونتينا، وإمبولي مع تورينو، وميلان مع فروسينوني.

















