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بث مباشر

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

الأحد 19/مايو/2019 - 11:24 ص
إيكاردي مهاجم فريق
إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان
محمد السعيد
حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة إنتر ميلان ونابولي، اليوم الأحد، في تمام الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز لإنهاء المسابقة في المربع الذهبي وحجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يدخل نابولي المباراة بلا أي أهداف بعد ضمان المركز الثاني.

ويحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 73 نقطة، بينما يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

ويلتقي ايضًا اليوم في الجولة ذاتها يوفنتوس مع أتلانتا، وكيفو فيرونا مع سامبدوريا، وبارما مع فيورنتينا، وإمبولي مع تورينو، وميلان مع فيروسينوني.





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