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أخبار البلد

حاجة تفرح وفسحة للجميع.. مواطنون أعلى الممشى الزجاجي بمحور روض الفرج: عمل قومي يفتخر به المصريون.. فيديو وصور

الأحد 19/مايو/2019 - 02:22 م
صدى البلد
القسم الميدانى
بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، اللذان يعدان من أهم المشروعات القومية الكبرى في مجال الطرق والنقل في مصر.

رصدت عدسة "صدي البلد" عددا كبيرا من المواطنين على الممشى الزجاجي على محور روض الفرج ليلا للاستمتاع بالكوبري الجديد وأجرت معهم عدة لقاءات مع المواطنين أعلى الكوبرى.

قال أحمد متولي أحد المواطنين، إنه لم يكن يتوقع جمال الكوبري، وشكل الممشى الزجاجي، مضيفا: أول ما سمعت عن الكوبري وشفت الصور في الفيسبوك، ماتخيلتش إن المكان يكون بالجمال ده، في ناس طلعت إشاعات كتير على الكوبري ده.. بس أنا بنصح أي حد حابب يروح مكان جديد ييجي هنا وهو هيتأكد أن الشائعات كلها غلط وكمان هينبسط بالمكان".

وأضاف سيد عيسى، أن يصبح الكوبري مقصدًا للزوار، قائلا: بتمنى يفضل كدا، المكان جميل فعلا، بس نفسي يفضل الأمن موجود ومنشوفش بعد كدا باعة جائلين زي كل الكباري على النيل.

أكد محمود دياب أن هذا المشروع يمثل عملا قوميا يفخر بيه المصريون في كله، مؤكدا أنه سوف يوفر جهد وقود ووقت لأن يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر، وسوف تنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

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