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رياضة

حازم إمام يحذر لاعبي الزمالك من تكرار سيناريو 2016.. ويوجه رسالة خاصة بشأن عمر صلاح

الأحد 19/مايو/2019 - 11:31 ص
حازم إمام
حازم إمام
إسراء أشرف
أكد حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم، ونجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صعوبة مهمة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية، والمقرر إقامتها الليلة.

وقال إمام، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إن المهمة التي تنتظر الزمالك تبقى صعبة ولكن ليست مستحيلة، وتحتاج إلى تركيز وجهد عال من اللاعبين".

وأضاف: "الزمالك خاض 7 مباريات في إفريقيا دون استقبال أي أهداف، وعليه الاستمرار في ذلك، لأن الحفاظ على نظافة الشباك سيكون مهما للغاية".

وأشار نجم الزمالك في حديثه، إلى أن الزمالك يجب أن يصمد بدفاع متماسك أمام الضغط الهجومي لنهضة بركان، للحفاظ على نتيجة إيجابية تضمن له البطولة في مباراة الإياب.

وحذر إمام لاعبو الزمالك من تكرار سيناريو ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 أمام فريق صن داونز، والذي انتهى بهزيمة الزمالك بنتيجة 3-1، مما صعب عليه الأمور في مباراة الإياب وخسر اللقب.

وطالب حازم إمام لاعبي الزمالك، بتجنب الأخطاء والكرات الثابتة بالقرب من المرمى، من أجل تسهيل المهمة على عمر صلاح الذي سيحرس عرين الأبيض.

ومن المنتظر أن يبدأ عمر صلاح أساسيًا في تشكيلة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بعدما تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس الأول للطرد خلال إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي التونسي، وإصابة عماد السيد الحارس الثاني في مباراة الأبيض الأخيرة بالدوري الممتاز.

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