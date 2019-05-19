بث مباشر.. مباراة ميلان وفروسينوني في الدوري الإيطالي

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ميلان وفروسينوني، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق ميلان لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في إنهاء المسابقة في المربع الذهبي، وحجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل،ـ بينما يدخل فروسينوني المباراة بلا أي أهداف، بعدما تأكد هبوطه رسميًا.



ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما يحتل فروسيوني المركز الـ 19 بـ 24 نقطة.



ويلتقي ايضًا اليوم في الجولة ذاتها يوفنتوس مع أتلانتا، وإنتر ميلان مع نابولي، وكيفو فيرونا مع سامبدوريا، وبارما مع فيونتينا، وإمبولي مع تورينو.













