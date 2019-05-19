بريطانيا ومصر علاقات متشعبة.. 2 مليار و491 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.. واستثمارات لندن في القاهرة أكبر دليل.. وزيارة جديدة لبحث مزيد من التعاون على مدار يومين

حجم الاستثمارات البريطانية في مصر بلغ حوالى 5.6 مليار دولار

2 مليار و491 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

زيارة لوزير التجارة الدولية البريطاني لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديّن

بريطانيا ومصر.. علاقات متشعبة تمتد بجذورها في أعماق التاريخ الذي يشهد على طبيعة العلاقات بين البلدين التي ما كانت قائمة على التنافر والحروب منذ أواخر القرن الـ 19 وحتي منتصف القرن العشرين، ومنذ تلك الفترة باتت العلاقات بين الدولتين قائمة على تبادل المصالح.لعبت بريطانيا أيضا دورا إيجابيا في دعم المطالب المصرية خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول إبرام اتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية.وفى مجال مكافحة الإرهاب، أكدت بريطانيا دعمها للجهود المصرية لمحاربة الإرهاب، حيث أوضح بيان صادرعن السفارة البريطانية بالقاهرة أن بريطانيا ملتزمة بالعمل مع مصر فى مكافحة الإرهاب الذى يشكل تحديا مشتركا للدولتين.وتلعب كل من غرفة التجارة المصرية – البريطانية ومجلس رجال الأعمال المصريين – البريطانيين دورا هاما في دعم وتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال من البلدين.ويتمتع البلدان دوما بعلاقات ثقافية وتعليمية متميزة اكتسبت دفعة كبيرة مع إنشاء الجامعة البريطانية في القاهرة في سبتمبر 2005، حيث قام بافتتاحها رسميًا الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في مارس 2006.كما تم في عام 2014 تدشين مجموعة أصدقاء مصر فى البرلمان البريطانى وتعد تشكيل مجموعات الصداقة واحدة من الطرق لأعضاء مجلسى البرلمان البريطانى، الذين انتخبوا بواسطة مجلس العموم ومن تم تعيينهم فى مجلس اللوردات لتكوين ما يعرف بمجموعات التكتل البرلمانية، للاهتمام بدول محددة، وهذا يمكن الأعضاء من طرح المشاكل المتعلقة بتلك البلاد للنقاش فى البرلمان، والتأثير على سياسات الحكومة البريطانية.وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ عام 2017 الماضى 2 مليار و491 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و325 مليون دولار خلال عام 2016 محققًا زيادة قدرها 7%، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية للملكة المتحدة شمل الكابلات والزيوت والأسمدة والمنتجات الزراعية والملابس الجاهزة والكيماويات غير العضوية والمنسوجات والبلاستيك والحديد والصلب والسيراميك والمنتجات الورقية والأثاث، وأهم بنود الواردات تشمل الأدوية والآلات والمعدات وبذور البطاطس والصناعات الهندسية.كما بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا خلال النصف الأول من عام 2018 مليارا و329 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات البريطانية في مصر حوالى 5.6 مليار دولار في 1450 مشروعًا في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقا لما صرح به جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطاني، خلال زيارته لمصر.كما شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة الامتحانات والتعليم الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، وتتضمن الاتفاقية عدة محاور للشراكة المستدامة بين وحدة شهادة النيل الدولية وجامعة كامبريدج البريطانية.ومن المقرر أن يزور وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، القاهرة يومي 27 و28 مايو الجاري، ويجرى عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديّن.والتقى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، أمس، وزير التجارة الدولية البريطاني "ليام فوكس" في إطار التحضير للزيارة.وقال السفير طارق عادل إن الزيارة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وتنويعها، والنفاذ إلى قطاعات جديدة من الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلديّن، لاسيما الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة.كما استعرض السفير المصري - خلال اللقاء - المشروعات العملاقة التي تقام في مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داعيًا الشركات البريطانية للمشاركة فيها؛ وذلك بجانب الدعوة للاستثمار في قطاعات التعليم، والصحة، والتصنيع، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الواعدة.