ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بعد مسلسل حكايتي .. تامر شلتوت لـ صدى البلد: لا أخشى أدوار الشر

الأحد 19/مايو/2019 - 01:00 م
تامر شلتوت
تامر شلتوت
شروق ابراهيم
أكد المذيع والفنان تامر شلتوت أنه لا يخشى من تقديم أدوار الشر مرارًا وتكرارًا، بعد تقديمه دور هيثم في مسلسل حكايتي، لأنه يرى في المطلق أنه لا يوجد شخص شرير أو طيب، بل هناك دوافع تدفعه لممارسة أساليب الشر في الحياة.

وقال "شلتوت" لـ "صدى البلد": "لا أخاف من تصنيفي كـ ممثل صاحب دور الشر، وفي الأساس أنا من نجومي المفضلين عادل أدهم".

ويظهر تامر شلتوت في المسلسل بشخصية باسم "هيثم" وهو من أكبر العائلات داخل الإسكندرية، وتجمعه مشكلات مستمرة بـ"على" ابن عمه وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أحمد صلاح حسنى.

يذكر أن مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصرى، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته

بسام راضي: الرئيس السيسي يطلع على استعدادات وإجراءات تنظيم بطولة الأمم الأفريقية

لانتقاده عادل إمام .. رد قاس من نجيب ساويرس على أحد متابعيه

حازم إمام يحذر لاعبي الزمالك من تكرار سيناريو 2016.. ويوجه رسالة خاصة بشأن عمر صلاح

بتعليق غامض.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من سيارته

خبير يكشف أسباب صعود الجنيه أمام الدولار لأعلى مستوى في عامين

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته