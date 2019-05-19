بعد مسلسل حكايتي .. تامر شلتوت لـ صدى البلد: لا أخشى أدوار الشر

أكد المذيع والفنان تامر شلتوت أنه لا يخشى من تقديم أدوار الشر مرارًا وتكرارًا، بعد تقديمه دور هيثم في مسلسل حكايتي، لأنه يرى في المطلق أنه لا يوجد شخص شرير أو طيب، بل هناك دوافع تدفعه لممارسة أساليب الشر في الحياة.



وقال "شلتوت" لـ "صدى البلد": "لا أخاف من تصنيفي كـ ممثل صاحب دور الشر، وفي الأساس أنا من نجومي المفضلين عادل أدهم".



ويظهر تامر شلتوت في المسلسل بشخصية باسم "هيثم" وهو من أكبر العائلات داخل الإسكندرية، وتجمعه مشكلات مستمرة بـ"على" ابن عمه وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أحمد صلاح حسنى.



يذكر أن مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصرى، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.