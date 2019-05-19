بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسوان يوجه بالإسراع في تنفيذ المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة

عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا لإستعراض الموقف التنفيذى الخاص بمشروع المعالجة الثلاثية الجارى تنفيذه بنسبة 90% بمحطة الصرف الصحى ببلانة بمركز نصر النوبة بطاقة 32 ألف م3/ يوم وبتكلفة 100 مليون جنيه.



يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان المتواصلة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية الكبرى وخاصة فى مجال البنية الأساسية لتعود بالخير والنفع على أهالى المحافظة.



حضر الاجتماع اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ ومديرى الرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.



وأعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته بالإسراع بتشغيل 5 آبار وربطها بالشبكات لتكون مصدرا رئيسيا لمياه الشرب موزعة على قرى وادى النقرة بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من 4 آبار منها، وجار العمل فى البئر الأخير وذلك تلبية لمطالب أهالى هذه القرى.



وكلف إبراهيم بعقد لقاءات مباشرة مع أهالى قرى النقرة لتوعيتهم بأهمية هذا المشروع الحيوى والذى يعتمد على المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى حيث سيتم إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد سواء من جانب المحافظة أو ممثلى الأهالى من أن المياه المنتجة من المحطة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.



وأوضح محافظ أسوان أنه بالنسبة للمياه المتراكمة والمعالجة ثنائيًا فى أحواض التخزين سيتم استخدامها فى زراعة الغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وأيضًا إدارة التشجير بوزارة الزراعة حتى يتم التخلص منها نهائيًا بعيدًا عن صرفها على أى مصارف أو ترع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



ووجه إلى الإسراع بمعدلات تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية للحد من تخزين أى كميات أخرى من المياه وذلك لتلافى عدم تكرار ما حدث فى السنوات السابقة من إنهيار جسور أحواض التخزين وغرق الزراعات والقرى المجاورة وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه بالمتابعة الميدانية أولًا بأول من المسئولين فى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والرى حتى يتم تنفيذ المشروع بشكل كامل فى أقرب وقت ممكن.