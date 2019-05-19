برلماني: مطار القاهرة أحد أهم وأكبر مطارات المنطقة العربية

وجه النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التهنئة للفريق يونس المصري وزير الطيران المدني ولجميع القيادات والعاملين بمطار القاهرة الدولى بمناسبة مرور 56 عامًا على افتتاحه كمطار رسمى لمصر عقب ثورة يوليو، حيث افتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 18 مايو عام 1963.



وذكر أنه منذ ذلك التاريخ أصبح مطار القاهرة واحدا من أكبر وأهم المطارات في المنطقة العربية وأفريقيا وأصبح يستقبل رحلات لأكثر من 60 شركة طيران من مختلف العالم، لخدمة ما يقرب من 20 مليون راكب سنويًا.



وأشاد "المسعود "في بيان، اليوم، بالتطوير والتحديث المستمر لمطار القاهرة الدولى، معلنا تأييده التام لتنفيذ شركة ميناء القاهرة الجوى لعدد من المشروعات الضخمة لزيادة الخدمات التي يقدمها المطار ومنها مشروع الفندق الكبير الذى يخدم السياحة المصرية، إضافة إلى مشروع تطوير مبنى الركاب 1 أقدم المباني بمطار القاهرة، الذى تم افتتاحه كأول مبنى للركاب بالمطار.

